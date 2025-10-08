Фігурант справи про нібито планування замаху на Аксьонова закликав посилити допомогу українцям у в’язницях РФ

Звинувачений у причетності до замаху на підконтрольного Росії голову окупованого Криму Сергія Аксьонова й інших підконтрольних РФ чиновників Денис Петранов, якого вже два роки утримують російські силовики, закликав міжнародні гуманітарні організації посилити роботу щодо надання допомоги українцям, яких утримують у російських в’язницях.

Відповідну заяву, яка опинилася в розпорядженні проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, він передав через своїх рідних.

«Харчування і вода – дуже низької якості. У багатьох ув’язнених нестача нижньої й постільної білизни. Практично ніяких засобів гігієни і захисту від комах. А також явний дефіцит найпростіших, необхідних медикаментів. Вся надія у людей у таких нестерпних умовах – лише на гуманітарну допомогу, яку міг би передати Червоний Хрест й інші організації», – заявив Петранов.

Також, за його словами, на умови утримання слід звернути увагу і російському уповноваженому з прав людини.

Системна увага до цих питань може значно вплинути на ситуацію і змінити її на краще, вважає Петранов.

Дениса Петранова затримали на російському прикордонному пункті пропуску Нижній Ларс і звинуватили в контрабанді вибухівки в травні 2023 року.

На даний момент він є фігурантом кримінальної справи щодо цілої групи кримчан, яких звинуватили у нібито плануванні диверсії проти підконтрольного РФ голови Криму, а також спікера російського парламенту Криму Володимира Константинова і голови російської адміністрації Ялти Яніни Павленко за завданням української розвідки.

ФСБ Росії заявляла, що за підозрою у підготовці терактів, стеженні за чиновниками із застосуванням спецзасобів, а також придбанні вогнепальної зброї затримали громадян Росії й України Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна, Сергія Войнаровського і Петранова.

Петранов себе винним не визнає і стверджує, що допомагав українським біженцям залишити окуповану територію і виїхати до Європи.