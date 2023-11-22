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Новини | Суспільство

Нацполіція: у Авдіївці залишаються 1300 людей без світла й тепла

Житель Авдіївки Олександр заготовляє дрова поруч зі своїм будинком, пошкодженим російськими обстрілами, листопад 2023 року
Житель Авдіївки Олександр заготовляє дрова поруч зі своїм будинком, пошкодженим російськими обстрілами, листопад 2023 року

У Авдіївці досі залишаються місцеві жителі, повідомляє Національна поліція 22 листопада.

«В Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1300 мешканців. Нищівні обстріли й наближення морозів не залишають людям шансу на виживання», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що місцевий поліцейський відділ зруйнований, але в місті несуть службу два наряди поліції – «білі янголи» та слідчо-оперативна група.

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«У пошкодженій обстрілами лікарні працюють близько 16 осіб – два лікаря та медперсонал. Ліки першої необхідності є, але надавати допомогу в критичних станах можливості немає. «Білі янголи» привозять сюди їжу, побутовий газ, необхідні речі, а також доставляють поранених», – додає поліція.

Місцевий «пункт незламності» також планують передислокувати, поліція обіцяє додатково повідомити його нове місце розташування.

Увечері 22 листопада Генеральний штаб повідомив про відбиття 22 атак російської армії під Авдіївкою.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

Ексклюзивні кадри з Авдіївки: воєнкорам Радіо Свобода вдалося потрапити в місто під час атак армії РФ
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Ексклюзивні кадри з Авдіївки: воєнкорам Радіо Свобода вдалося потрапити в місто під час атак армії РФ

Біля Авдіївки не вщухають бої – російські війська продовжують спроби оточити місто.

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