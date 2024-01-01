Вночі поліція зафіксувала один запуск салютів. Адмінпротокол склали на громадянина Росії

Протягом новорічної ночі Національна поліція отримала 43 повідомлення про події, з них 29 – про порушення тиші, чотири стосувалися конфліктів, ще два – дрібного хуліганства. Про це пресслужба повідомила 1 січня.

Крім того, правоохоронцям надійшло вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, з них підтвердилося одне.

«Встановлено, що 1 січня о 00:10 у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб. В Україні порушник перебуває на законних підставах. На нього поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів)», – заявляє Нацполіція.

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Відомство також прокоментувало відео із застосуванням феєрверків у Києві. За його висновками, воно виявилося минулорічним, факти про запуски піротехніки в столиці не підтвердилися.

У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.