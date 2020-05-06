Поліція не пустила підприємців протестувати до Кабміну

У Києві тривають акції протесту дрібних підприємців, які вимагають від уряду України гарантувати конституційне право на працю. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зранку 6 травня поліція зупинила колону автомобілів протестувальників на Європейській площі, за кількасот метрів до будівлі Кабінету міністрів.

Акція відбувається неподалік центрального входу до стадіону «Динамо» в центрі української столиці. На автомобілях розміщені гасла підприємців – «Ні знищенню малого бізнесу», «Карантин – інструмент грабунку країни», «Стоп подвійним стандартам» та інші.

Акції дрібних підприємців відбуваються в Києві та інших містах уже другий тиждень.

Зокрема, 3 травня підприємці спершу протестували на майдані Незалежності в Києві, а згодом продовжили її під Офісом президента України.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють продуктові магазини та аптеки, а також, із певними застереженнями, магазини будівельних матеріалів (такі, як мережа гіпермаркетів «Епіцентр»), інтернет-магазини тощо.

Наприкінці квітня уряд дозволив відновити роботу продовольчих ринків. Представники малого бізнесу також вимагають від уряду скасування обмежень на свою роботу.