Поліція направила спецпризначенців до ОВК на Донеччині

Національна поліція повідомляє про відрядження загону спецпідрозділу тактико-оперативного реагування 23 липня у Донецьку область для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на ОВК №50 у Покровську.

За повідомленням пресслужби поліції, рішення ухвалили «після аналізу оперативної обстановки й інформації про події, через які робота окружної виборчої комісії №50 призупинялася».

Спецпризначенці прибули на місце вертольотом Мі-8. Вони, зокрема, будуть задіяні для транспортування виборчої документації до Центральної виборчої комісії.

22 липня Нацполіція повідомляла, що відправила спецназ на Житомирщину для захисту виборчого процесу.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня. У МВС заявляли, що системних порушень під час голосування не було.