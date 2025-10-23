Атака РФ: у Києві вибухотехніки вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону

Вибухотехніки вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах Києва, повідомляє столична поліція.



За даними поліції, під час вчорашнього вечірнього російського обстрілу у багатоповерхівки впали шахеди, які не здетонували.



Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення на полігоні.

За даними КМВА, цієї ночі 23 жовтня, російські дрони знову атакували Київ, на 10 локаціях в Подільському, Оболонському і Деснянському районі є пошкодження. Влада повідомила, що зафіксувала прямі влучання дронів по житлових будинках. Відомо про сімох постраждалих.

Перед цим, у ніч проти 22 жовтня, російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами, під головним ударом була критична інфраструктура, проте були уражені й житлові будинки. У Києві від цього удару загинули дві людини, постраждали 30, зокрема діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.