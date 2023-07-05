Політична дискусія про рішення щодо України на саміті НАТО триває – Стефанішина

Підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі триває, розповіла в ефірі телемарафону віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 5 липня.

Таким чином вона прокоментувала слова генерального секретаря Єнса Столтенберґа про розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначила урядовиця, «хороша розмова» ще не означає, що підготовка до саміту завершена.

«Політична дискусія триває, але я можу сказати, що вперше за тривалий час було дуже багато практичних аспектів по діалогу з НАТО. Ми фактично відновили роботу Комісії Україна – НАТО, провели понад шість засідань комісії і на рівні міністрів», – сказала Стефанішина.

За її словами, уряд відновлював і налагоджував взаємодію з Альянсом протягом майже року до Вільнюського саміту. Сторони підготували низку рішень щодо допомоги Україні, які можуть бути ухвалені на саміті.

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«Союзники мають усвідомлювати як ніколи відчуття моменту, що саме зараз той момент, де ми маємо почути необхідні політичні рішення, в першу чергу для наших громадян. Від союзників на сьогодні залежить, успішним буде цей саміт чи ні. Не виключаю, що остаточні рішення може бути ухвалено вже у Вільнюсі. Але поки що дискусія триває і фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо», – сказала вона.

За підсумком віцепрем’є-міністерки, українська сторона очікує від саміту початку системних процесів для сумісності із політиками й стандартами Альянсу. Вона додала, що всі країни НАТО підтримують членство України, дискусія йде щодо термінів і умов цього процесу:

«Ми вважаємо також, що жодних політичних або юридичних обмежень щодо політичного запрошення України до Альянсу на Вільнюсі немає. Публічною є інформація, що створюється Рада Україна НАТО на рівні лідерів НАТО та України. Це і є той майданчик, на якому ми зможемо визначити модальності приєднання України до НАТО з урахуванням безпекової ситуації і тих обставин, які уможливлять це рішення в майбутньому».

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Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Нещодавно він наголосив, що «Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі».