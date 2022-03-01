У пологовий будинок на Київщині влучив снаряд

У приватний пологовий будинок Adonis, розташований у селі Бузова Бучанського району Київської області, 28 лютого влучив снаряд. Через це персонал і пацієнтки закладу потребували евакуації. Пізно ввечері того ж дня генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін повідомив, що з людьми все гаразд.

«Друзі, всі запитують, що з пологовим будинком. Дякую за підтримку. В пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Усі евакуйовані. Головне – не треба зараз їхати когось забирати. Усі в надійному місці і в безпеці. Це точно», – переконує Віталій Гирін.

Російські війська, які прагнуть збільшити радіус блокування Києва із заходу, 28 лютого частково вийшли до району Житомирської траси, впритул до якої розташований пологовий будинок. Прилегле до траси село Бузова також зазнало руйнувань. Упритул до села розташований також однойменний спортивний аеродром Центрального аероклубу Товариства сприяння обороні України, він вважався головним планерним аеродромом в Україні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.