Польща поставила антидроновий щит на кордоні з Білоруссю

Польща запустила перший модуль системи протидії безпілотникам на кордоні з Білоруссю, повідомив 12 березня міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський. Антидроновий щит складають радари і радіосканери, які виявлятимуть і перехоплюватимуть повітряні об’єкти, що становлять загрозу для безпеки.

Кервінський зазначив, що система повністю розроблена польськими інженерами.

Влада Польщі обіцяє запустити ще п’ять таких модулів. За розрахунками, це захистить весь східний кордон, включно з морською ділянкою.

Також віцеміністр внутрішніх справ Чеслав Мрочек повідомив про збільшення чисельності прикордонної служби на три тисячі співробітників.

Раніше британська The Telegraph писала, що влада Білорусі побудувала підземні тунелі, через які переправляли нелегальних мігрантів до Польщі. Ними намагалися скористатися близько 180 мігрантів, здебільшого з Афганістану та Пакистану, але більшість із них одразу затримали.

У вересні 2025 року в повітряний простір Польщі вторглися 19 російських дронів. Оперативне командування Збройних сил Польщі кваліфікувало це як «акт агресії, який утворив реальну загрозу безпеці громадян». Наступного дня Польща звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО та технології протидії дронам.

У лютому 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна має прагнути створення власної ядерної зброї.



