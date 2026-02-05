Туск: Польща готує пакет допомоги Україні на 56 мільйонів доларів

Польща готує новий, 48-й пакет допомоги Україні на 200 мільйонів злотих (близько 56 мільйонів доларів), який в основному буде складатися з бронетехніки для українських військових, повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск 5 лютого під час візиту до Києва.

«Ми завершуємо підготовку 48-го пакету», – сказав Туск під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Говорячи про можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29, Туск зазначив, що він детально обговорив це з Зеленським, і Польща буде працювати над цим.

Водночас, за словами польського прем’єра, президент України поінформував його, що Києву може знадобитися інше обладнання ППО в пріоритетному порядку, і що він обговорить це з польськими чиновниками і дасть відповідь Зеленському в понеділок.

«Будемо працювати гнучко, відповідно до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує ППО різноманітного типу. Зокрема, певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти. Але якщо МіГи будуть потрібні, то Польща готова передати в цю хвилину ці МІГи», – сказав Туск.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що поінформував польську сторону під час сьогоднішньої зустрічі про потреби України в ППО.

«Щодо МіГів – нашій армії вони потрібні. Ще раз підкреслю: ми хочемо їх, ми готові до обміну. У нас є список дронів, які потрібні польській стороні. Ми сказали сьогодні, що ми готові обміняти. Я чесно сказав Дональду, що якщо є вибір зараз пріоритету, то нам потрібно пройти зиму, і нам потрібна зброя щодо ППО, відповідні ракети, не буду вдаватися зараз у деталі, колеги з Польщі все занотували. Якщо є можливість, ми ці ракети також готові обміняти на сучасні наші дрони. Нам це просто потрібно, не встигають інші партнери з деякими пакетами ракет», – заявив президент.

У грудні польський Генштаб повідомляв, що тривають переговори з українською стороною щодо передання їй літаків МіГ-29.

«Передання літаків пов’язане з досягненням ними експлуатаційних термінів служби і відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у складі Збройних сил Польщі… Пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України і забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених з експлуатації літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 і FA-50», – йшлося в публікації польського Генштабу в соцмережі X.

При цьому там наголосили, що остаточне рішення ще не ухвалене.

«Одночасно у зв’язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників і ракет. Метою є не лише компенсація втрати обладнання, але й, перш за все, придбання і спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій», – заявили в Генштабі Польщі.

2024 року в МЗС Польщі заявили, що країна передасть Україні решту своїх літаків МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників. Там додали, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи, а також «максимальну кількість» запчастин і комплектуючих до МіГ-29.

У травні 2023 року в Міноборони Польщі повідомили, що Україні передали 10 винищувачів МіГ-29, а перед цим у березні Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.