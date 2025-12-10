Польський Генштаб: тривають переговори з Україною щодо МіГ-29 і про доступ Польщі до технологій безпілотників і ракет

Польський Генштаб повідомив, що тривають переговори з українською стороною щодо передання їй літаків МіГ-29.

«Передання літаків пов’язане з досягненням ними експлуатаційних термінів служби і відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у складі Збройних сил Польщі… Пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України і забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених з експлуатації літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 і FA-50», – йдеться в публікації польського Генштабу в соцмережі X.

При цьому там наголосили, що остаточне рішення ще не ухвалене.

«Одночасно у зв’язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників і ракет. Метою є не лише компенсація втрати обладнання, але й, перш за все, придбання і спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій», – заявили в Генштабі Польщі.

Минулого року в МЗС Польщі заявили, що країна передасть Україні решту своїх літаків МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників. Там додали, що від початку повномасштабної війни Польща передала Україні бронетехніку, артилерійські системи, а також «максимальну кількість» запчастин і комплектуючих до МіГ-29.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні винищувачі МіГ, попри попередню домовленість.

У травні 2023 року в Міноборони Польщі повідомили, що Україні передали 10 винищувачів МіГ-29, а перед цим у березні Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.