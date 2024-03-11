Консул України у Любліні закликав Польщу забезпечити рух автобусів – поліція заперечує зупинку транспорту

Консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук за результатами поїздки до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» наголосив на «неприпустимості» будь-яких затримок руху пасажирських автобусів. Натомість польська поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирського транспорту.

«Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години часу. У момент перебування консула на місці протесту, рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України», – вказано у повідомлені консульства у фейсбуці.

Зазначається, що Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити надалі й безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Раніше посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що український консул виїхав до пункту перетину кордону у Дорогуську через блокування польськими протестувальниками пасажирських автобусів.

Перед цим міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси, що прямують до Польщі та з Польщі. За його словами, пасажирів затримують без будь-яких пояснень.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва. За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.