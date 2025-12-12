Польські прикордонники виявили тунель довжиною десятки метрів під кордоном із Білоруссю

Прикордонники поблизу міста Нарівка у Підляському воєводстві виявили тунель, виритий під польсько-білоруським кордоном, повідомила польська прикордонна служба 12 грудня. Його використовували мігранти для незаконного перетину державного кордону.

Тунель, виритий під шлагбаумом та технічною дорогою, мав довжину кількадесят метрів та висоту близько 1,5 метра. Його вхід, прихований у лісі, розташовувався приблизно за 50 метрів від кордону з білоруського боку, а вихід – приблизно за 10 метрів від шлагбаума з польського боку.

Завдяки електронним системам прикордонники з’ясували, що через тунель за короткий час до Польщі потрапило понад 180 нелегальних мігрантів, повідомляє прикордонна служба. Затримані понад 130 іноземців, які скористалися тунелем, решту розшукують солдати та поліцейські зі службовими собаками, повідомили прикордонники.

Серед затриманих іноземців є переважно громадяни Афганістану та Пакистану, але також громадяни Індії, Непалу та Бангладеш. Прикордонники затримали двох водіїв – 69-річного жителя Малопольського воєводства та 49-річного громадянина Литви, які прибули забрати мігрантів для перевезення їх до Західної Європи.



