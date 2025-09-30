У Польщі заарештували українця, підозрюваного у підриві «Північного потоку»

Українець, підозрюваний у причетності до підводних вибухів, які пошкодили газопроводи «Північний потік» між Росією та Німеччиною у 2022 році, був заарештований у Польщі, повідомив агенції АР представник окружної прокуратури у Варшаві.

Володимир З. був затриманий поліцейськими в Прушкові, що в центральній Польщі, повідомляє польська радіостанція RMF FM, яка першою заявила про його затримання. Він був переданий до окружної прокуратури у Варшаві. Чоловік був затриманий на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецькою владою.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький заявив, що захист Володимира З. буде боротися проти передачі Німеччині, стверджуючи, що виконання європейського ордера на його арешт є неприпустимим, враховуючи війну Росії в Україні, пише Reuters.

Арешт, про який було оголошено у вівторок, є другим арештом громадянина України після арешту в Італії минулого місяця у зв’язку з вибухом на газопроводі.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.