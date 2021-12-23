Польські прикордонники затримали майже пів сотні мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС

Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання 48 мігрантів, які впродовж минулої доби намагалися незаконно перейти білорусько-польський кордон.

Половина з них є громадянами Іраку. Вони намагалися потрапити до Польщі на понтоні через річку Свіслоч. При цьому білоруські служби надавали їм допомогу, йдеться у повідомленні польського відомства.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розпочалася влітку і загострилася на початку листопада. До грудня кількість біженців там зменшилася: стихійні табори зникли, білоруська влада розмістила частину мігрантів у логістичному центрі. Близько тисячі тих, хто приїхав, залишили білоруську територію, вилетівши до Іраку.

Країни ЄС звинувачують режим Олександра Лукашенка у міграційній кризі на кордоні. 2 грудня Євросоюз запровадив пʼятий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили 17 фізичних осіб та 11 організацій, серед яких авіакомпанія «Белавіа» та державне виробниче обʼєднання «Білорусьнафта». До аналогічних заходів вдалося Міністерство фінансів США.