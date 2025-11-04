У США помер колишній віцепрезидент Дік Чейні

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні помер у віці 84 роки, повідомила 4 листопада його родина. У заяві йдеться, що він помер від ускладнень пневмонії та серцево-судинних захворювань.

Чейні був віцепрезидентом в адміністрації Джорджа Буша-молодшого впродовж двох термінів – від 2001 до 2009 року.

Діка Чейні називають архітектором «війни з терором», яку Сполучені Штати вели після організованого «Аль-Каїдою» терористичного нападу 11 вересня 2001 року. Політик, якого називають найвпливовішим сучасним віцепрезидентом США, впродовж десятиліть був впливовою силою у Вашингтоні.

Однак в останні роки свого життя Чейні, залишаючись жорстким консерватором, все ж був значною мірою ізольований від своєї партії через різку критику на адресу президента Дональда Трампа.