Держсекретар США провів розмову з Епіфанієм

Державний секретар США Майкл Помпео провів телефонну розмову з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Про це повідомили у Держдепартаменті США.

«Секретар Майкл Помпео сьогодні провів телефонну розмову з новообраним голової Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, підкресливши підтримку США релігійної свободи та українського суверенітету», ідеться у повідомленні.

Помпео закликав поважати право українців на свободу віросповідання.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.