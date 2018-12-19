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19 Грудень 2018, Київ 08:02
Новини | Політика

Держсекретар США провів розмову з Епіфанієм

Помпео (на фото) поговорив з Епіфанієм

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Державний секретар США Майкл Помпео провів телефонну розмову з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Про це повідомили у Держдепартаменті США.

«Секретар Майкл Помпео сьогодні провів телефонну розмову з новообраним голової Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, підкресливши підтримку США релігійної свободи та українського суверенітету», ідеться у повідомленні.

Помпео закликав поважати право українців на свободу віросповідання.

Перша літургія Єдиної помісної церкви – відео
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Перша літургія Єдиної помісної церкви – відео

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.

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