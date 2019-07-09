США: Майк Помпео створив комісію з перегляду ролі прав людини

Державний секретар США Майк Помпео сформував комісію з перегляду ролі прав людини в американській зовнішній політиці. Як повідомив Помпео на прес-конференції у Вашингтоні 8 липня, до комісії увійшли десятеро осіб (правозахисники і активісти) на чолі із експослом США у Ватикані, професором Гарвардського університету Мері Енн Глендон.

За словами Помпео, нині створені для захисту прав людини міжнародні інститути відійшли від своєї місії.

«Настав час для усвідомленого перегляду ролі прав людини в американській зовнішній політиці», – сказав він.

Водночас деякі правозахисники вже заявили, що ініціатива перегляду ролі прав людини в політиці США спрямована проти жінок і ЛГБТ-спільноти.

Правозахисні організації часто критикують адміністрацію президента США Дональда Трампа за те, що права людини не є пріоритетним напрямком його зовнішньої політики, зокрема щодо порушення прав людини в Саудівській Аравії, Бразилії, Єгипті.