Брифінг Помпео та Зеленського (пряма трансляція)

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео вийшов до преси разом із президентом України Володимиром Зеленським в рамках свого офіційного візиту до Києва. Радіо Свобода транслює прес-конференцію наживо.

Перед цим Помпео вшанував пам’ять загиблих на Донбасі внаслідок російської агресії.

Помпео прибув до Києва 30 січня – майж на місяць пізніше запланованого.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі.

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Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. Але 1 січня це турне перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді.