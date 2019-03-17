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17 Березень 2019, Київ 15:34
Новини | Події

Поліція: двоє людей затримані під час мітингу Порошенка в Києві

Акція протесту проти президента України Петра Порошенка на його мітингу в Києві, 17 березня

Двоє людей затримані під час мітингу президента України Петра Порошенка на Михайлівській площі в Києві, повідомила прес-служба столичної поліції.

В одного з чоловіків вилучили телескопічну палицю, кримінальне провадження розпочате за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Іншого чоловіка затримали після штовханини з активістами. Стосовно нього складуть протокол про адміністративне правопорушення за статтею про адміністративне хуліганство.

У поліції підкреслили, що захід відбувся без грубих порушень правопорядку.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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