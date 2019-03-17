Поліція: двоє людей затримані під час мітингу Порошенка в Києві

Двоє людей затримані під час мітингу президента України Петра Порошенка на Михайлівській площі в Києві, повідомила прес-служба столичної поліції.
В одного з чоловіків вилучили телескопічну палицю, кримінальне провадження розпочате за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
Іншого чоловіка затримали після штовханини з активістами. Стосовно нього складуть протокол про адміністративне правопорушення за статтею про адміністративне хуліганство.
У поліції підкреслили, що захід відбувся без грубих порушень правопорядку.
Вибори президента України відбудуться 31 березня.