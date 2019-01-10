Філарет вручив Порошенку орден Андрія Первозванного

Патріарх Філарет вручив президенту України Петру Порошенку орден Андрія Первозванного за участь у процесі отримання томосу про автокефалію української церкви.

Орден Порошенко отримав орден під час подячного молебню з нагоди отримання томосу в Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне.

«Сьогодні, користуючись урочистою нагодою, я хочу вручити президентові орден святого апостола Андрія Первозванного, яким ми нагородили його 15 грудня, коли був Об’єднавчий собор у святій Софії», – зазначив Філарет.

8 січня Порошенко заявив про присвоєння Філарету звання Героя України.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

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