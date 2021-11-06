Бойовики вісім разів порушили режим тиші, один український військовий поранений – штаб

Російські гібридні війська вісім разів порушували режим припинення вогню протягом доби 5 листопада, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За даними командування, шість разів бойовики застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

«Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів. У напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 міліметри. В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та 120 міліметрів», – йдеться в зведенні.

Штаб зафіксував обстріл із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї біля Лебединського, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля Талаківки. Біля Золотого-4 незаконні збройні формування застосовували міномети калібру 82 міліметри та автоматичні станкові гранатомети.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – додає пресслужба штабу.

Від початку доби 6 листопада ООС не фіксувало порушень режиму припинення вогню.

Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Російські гібридні війська на Донбасі, своєю чергою, звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованої території. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.