Законопроєкт про заборону проросійських релігійних організацій можуть «заспамити» правками до 2-го читання – Потураєв

У Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики очікують перед другим читанням внесення великої кількості правок до закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Таким чином законопроєкт спробують «заспамити», щоб відтягнути його ухвалення. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив голова комітету Микита Потураєв.

За його словами, депутати, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але профільний комітет готовий до їх опрацювання. Політик вважає, що «конструктивних правок» буде небагато.

«Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити», – заявив Потураєв.

За словами Потураєва, у комітеті налаштовані ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ до кінця року.

«Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого. Комітет сяде (за роботу – ред.) – в нас комітет абсолютно в цьому сенсі патріотичний, проукраїнський, продержавницький. Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року», – сказав народний депутат.

Верховна Рада 19 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ. В УПЦ (МП) заявили, що вказаний законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України», а саму церкву назвали «самостійною і незалежною».