Повітряні сили: армія РФ атакувала Україну 111 дронами, зафіксовано влучання 27

Російські військові в ніч проти 3 грудня атакували Україну 111 безпілотниками, понад 60 із них – «Шахеди», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.