У Павлоградському районі є загиблі і поранені через атаку дронів – Дніпропетровська ОВА

Уночі 3 грудня російські військові атакували безпілотниками Тернівку Павлоградського району, повідомив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – «тяжкі». Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості. Виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений», – ідеться в повідомленні.

Сили РФ також атакували Синельниківський район та Нікопольщину, пошкоджена інфраструктура, але даних про жертви не надходило, додав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.