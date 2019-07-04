Пожежу замінованого лісу в Луганській області локалізували – ДСНС

Пожежу в Станочно-Луганському районі Луганської області, де горів замінований ліс, вдалося локалізувати, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«4 липня о 12:30 пожежу лісової підстилки поблизу села Колесниківка Станично-Луганського району локалізовано на площі 4,8 гектарів», – йдеться в повідомленні служби.

Вранці 4 липня ДСНС повідомила, що лісова підстилка поблизу Колесниківки загорілася, однак загасити полум’я не вдавалося, тому що ця територія замінована.

Пожежа розгорілася на площі 20 гектарів, під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого тракторист лісового господарства отримав поранення.