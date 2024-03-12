Легіон «Свобода Росії» повідомив про прорив кордону РФ

Українські телеграм-канали та провоєнні російські блогери повідомили про ймовірний прорив кордону з боку України в Курській та Бєлгородській областях РФ. За попередніми даними, спільну операцію ведуть збройні формування Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону». Ці підрозділи складаються переважно з росіян, які воюють на боці України.

«Вони діють у складі сил безпеки і оборони, допомагаючи звільняти Україну від російських загарбників. Але це громадяни РФ, і у себе вдома вони мають право робити все, що вважають за потрібне, – в даній ситуації захищати свої громадянські права і звільняти свою країну від російської путінської диктатури», – розповів в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

У Курській області бої, як стверджується, точаться в районі населеного пункту Тьоткіне. У мережі зʼявилося відео, на якому, як стверджується, український танк їде околицями селища Горьківський у Бєлгородській області.

За словами російського опозиційного політика Іллі Пономарьова, який живе в Києві й може бути повʼязаний із одним із добровольчих підрозділів, прикордонний населений Лозова Рудка в Бєлгородській області «повністю під контролем визвольних сил».

У телеграм-каналі Легіону «Свобода Росії» опубліковано відео, на якому, як стверджується, показаний перехід кордону.

За даними видання «База», в селищі Тьоткіне поранені двоє людей, один із поранених є місцевим жителем.

За попередніми даними, бій триває, працює артилерія.

За умов бойових дій оперативно перевірити заяви сторін неможливо.