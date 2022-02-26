Флот Росії оголосив про «контртерористичну операцію» в українських водах – ДПСУ

Військово-морські сили Росії закрили район у північно-західній частині Чорного моря, повідомляють у Держприкордонслужбі України. У відомстві заявляють, що флот Росії оголосив про «контртерористичну операцію» в українських водах.

«ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції», – вказує ДПСУ.

Прикордонники опублікували аудіо, на якому, як заявляють, російські сили озвучили попередження до українських військ: «Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза».

Офіційної інформації російської сторони наразі немає – сайти Міноборони і ВМС Російської Федерації наразі не працюють.

Держприкордонслужба наголошує, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.

Крім того, ДПСУ повідомила про те, що в ніч на 26 лютого російський дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятніков». Але згодом безпілотник збили на підльоті до Чорноморська, а судно продовжило службу. А сьогодні вранці прикордонники Ізмаїльського загону зафіксували розвідувальні дрони біля узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

ДПСУ повідомляє також, що з початку масштабного вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

На другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.