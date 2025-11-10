Cуд зобов’язав ексвласників «Приватбанку» Коломойського та Боголюбова сплатити понад 3 млрд доларів – банк

Високий суд Англії ухвалив рішення, згідно з яким колишні власники націоналізованого наприкінці 2016 року «Приватбанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані виплатити «Приватбанку» понад 3 млрд доларів у вигляді відшкодування збитків та судових витрат, повідомляє пресслужба банку.

«Основна сума збитків, що мають бути сплачені «Приватбанку», визначена судом у розмірі $1 млрд 761 млн 957,792 тис. Суд також зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1 млрд 190 млн 83,824 тис. та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99 млн 575,371 тис.)», – йдеться у повідомленні.



Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом. Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти.

«Приватбанк» зауважує, що якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, то банківська установа невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію.

У липні «Приватбанк» повідомив про «беззаперечну перемогу» в англійському суді над колишніми власниками.

Банк подав позов до Коломойського та Боголюбова в грудні 2017 року, через рік після націоналізації банку. У позові «Приватбанку» стверджувалося, що колишні власники в період з 2013 до 2014 року переказали 1,9 мільярда доларів через «фіктивн» кредити та підроблені торгові документи на рахунки підконтрольних їм компаній у Великій Британії.

​«Приватбанк» – найбільший в Україні банк. До націоналізації 2016 року його бенефіціарними власниками були Ігор Коломойський (49,98%) та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов (41,58%), які прямо чи опосередковано володіли понад 91,5 відсотками акцій. Ще 8,5 відсотків належало міноритаріям, в тому числі менеджменту на чолі з тодішнім головою правління Олександром Дубілетом.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

Упродовж останніх років українська влада протистоїть колишнім акціонерам «Приватбанку» в українських та іноземних судах.