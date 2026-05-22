«Приватбанк» повідомив про перемогу в апеляції в Лондоні над колишніми власниками

Апеляційний суд у Великій Британії відкинув скаргу колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на попереднє рішення Високого суду Англії та Уельсу щодо «Приватбанку», повідомила пресслужба банку 22 травня.

За повідомленням, банк «успішно розгромив спробу своїх колишніх власників» оскаржити попереднє рішення, винесене в липні 2025 року:

«Відповідно, рішення про стягнення з пана Коломойського та пана Боголюбова на користь ПриватБанку понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків, процентів та судових витрат залишається в силі».

Таким чином апеляційна палата підтримала первинне рішення Високого Суду Англії та Уельсу, за яким Коломойський і Боголюбов повинні відшкодувати завдані «Приватбанку» збитки.

«Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти Банку», – заявляє банк.





Надалі установа планує домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті щодо арештованих активів колишніх бенефіціарів, щоб отримати компенсацію.

«Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України. Ми вдячні за незмінну підтримку наших стейкхолдерів та міжнародних партнерів, без яких ця визначна перемога була б неможливою», – заявив голова Наглядової ради «Приватбанку» Нільс Мелнгайліс.

15 травня «Інтерфакс» повідомляв, що Цивільна палата Апеляційного суду в Лондоні завершила заслуховувати аргументи сторін.

У листопаді 2025 року Високий суд Англії ухвалив рішення, згідно з яким колишні власники націоналізованого наприкінці 2016 року «Приватбанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані виплатити «Приватбанку» понад 3 млрд доларів у вигляді відшкодування збитків та судових витрат.

Читайте також: КМУ очікує від держкомпаній надходження до бюджету майже 50 млрд грн дивідендів

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

Упродовж останніх років українська влада протистоїть колишнім акціонерам «Приватбанку» в українських та іноземних судах.







