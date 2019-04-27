Путін: потенційна виплата пенсій українцям з Донбасу «не критична» для російського бюджету

Президент Росії Володимир Путін заявив, що виплата пенсій громадянам України в разі отримання ними російських паспортів за спрощеною процедурою не позначиться на соціальних обов’язках Москви перед власними громадянами.

Так він відповів під час прес-конференції в Пекіні на питання журналіста про ймовірне отримання українськими громадянами і російської, і української пенсій в разі отримання ними російського паспорту.

«В обговоренні цієї теми передусім, особливо з точки зору страшилок для російського бюджету і наших бюджетників... оці страшилки вкидаються, безумовно, тими людьми чи політичними силами, які не хочуть, щоб Росія якось підтримувала людей, які проживають на Донбасі», – сказав Путін.

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Він додав, що «серйозного навантаження» для російського бюджету і ризиків для виплат російським пенсіонерам не буде.

«Ми все порахували: і кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів із цього числа. Це приблизно третина з того контингенту, який, як ми припускаємо, може претендувати на наше громадянство. Там достатньо літнє населення на цих територіях сьогодні лишилося. Дійсно, наступного року і в наступні роки може сягнути цифри близько ста мільярдів. Це не в один рік, а протягом кількох років. Це для нас не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших обов'язків перед російськими пенсіонерами. Такого точно не буде», – запевнив президент Росії.

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Він також додав, що рівень пенсій в Україні «майже втричі менший», ніж у Росії, не уточнивши, чи означає ця різниця також і різницю в купівельній спроможності. На думку Путіна, російські пенсіонери не вбачатимуть несправедливості в можливій ситуації, коли люди з Донбасу отримають право на російську пенсію.

«Якщо мати на увазі, що люди ще й живуть під кулями, і в них снаряди розриваються час від часу в городах, то я думаю, що й наші пенсіонери, багато хто з яких ще пам’ятають часи Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни – ред.), розуміючи, в яких умовах живуть сьогодні люди, не будуть думати, що в даному випадку ми маємо справу з якоюсь соціальною несправедливістю», – припустив Путін.

27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.