Путін зустрів Різдво в оточенні офіцерів ГРУ – «Агентство»

Президент Росії Володимир Путін зустрів Різдво, яке парафіяни Російської православної церкви й низки інших церков відзначають 7 січня, у храмі на території військової частини у Підмосков’ї в оточенні офіцерів військової розвідки (ГРУ) – про це пише видання «Агентство», яке проаналізувало поширені Кремлем кадри.

Офіційно Кремль не повідомив, де саме Путін зустрів свято, вказавши лише, що храм названо на честь Георгія Побідоносця, який вважається покровителем військових. На кадрах видно, що під час богослужіння Путін стоїть поряд із людьми у військовій формі.

Журналіст кремлівського пулу Олександр Юнашев написав перед службою, що висвітлювати захід буде непросто, бо серед учасників будуть ті, кого «світити» не можна – учасники війни проти України.

Згідно з аналізом «Агентства», церква розташована на території військової частини ГРУ у підмосковному Сонячногірську (військова частина 92154). За даними проєкту «Азбука паломника», у 2017 році ідею будівництва храму тут схвалив тодішній міністр оборони Сергій Шойгу.

Ближче за інших військових до Путіна стояв командир військової частини Олексій Галкін, який отримав звання героя Росії під час Другої чеченської війни. «Агентство» називає імена ще двох ймовірних учасників служби – це полковник Андрій Попов і полковник Костянтин Маслянко, обидва герої Росії.

Про те, що центр спецоперацій «Сенеж», на території якого розташована церква, займається диверсіями на Заході, писало, зокрема, видання The Wall Street Journal. Зокрема, його звинувачували у причетності до вибухів посилок на складах DHL і підготовку замаху на гендиректора компанії Rheinmetall.

Після служби Путін звернувся до присутніх, у тому числі дітей військових. Текст виступу наводить Кремль. У ньому він порівняв Ісуса Христа, якого християни вважають Спасителем, із російськими військовими, які, за словами Путіна, виконують місію «порятунку батьківщини і її людей».