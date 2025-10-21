Зустріч Трампа і Путіна «в найближчому майбутньому» не планується – ЗМІ

Саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті не планується «в найближчому майбутньому», заявив неназваний високопосадовець Білого дому, заяву якого цитує 21 жовтня агентство Reuters.

За даними журналіста NBC News, який також посилається на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу». За словами співрозмовника телеканалу, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до переговорів».

Джерело додало, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 20 жовтня була «продуктивною». Однак Лавров та Рубіо також не планують зустрічатися особисто, хоча одразу після завершення цього контакту агентство Reuters писало про можливу особисту зустріч Рубіо і Лаврова 23 жовтня.

Дональд Трамп провів 16 жовтня телефонну розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої анонсував зустріч президентів США та Росії в Будапешті. Точна дата цих переговорів не називалася.

Після цього 17 жовтня Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Білому домі. За підсумками переговорів він оголосив, що «настав час припинити вбивства та укласти угоду». Президент США запропонував зупинити бойові дії по лінії фронту, президент України підтримав пропозицію Трампа. До зупинки бойових дій по лінії фронту також закликали європейські лідери.



