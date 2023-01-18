В ОП відреагували на останню заяву Путіна щодо війни проти України

В Офісі президента України відреагували на останню заяву російського президента Володимира Путіна щодо війни проти України – Росія націлена лише на війну.

«Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»: «СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР». Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну», – написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.

18 січня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна розпочала так звану «спеціальну воєнну операцію», щоб припинити бойові дії, які відбувалися в Україні з 2014 року.

«По суті повномасштабні воєнні дії на Донбасі з 2014 року не припинялися – із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна воєнна операція, — це, як я вже неодноразово говорив, спроба зупинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають», – сказав він.

За його словами, російська влада «терпіла» і «намагалася домовитися», щоб вирішити ситуацію мирними засобами, але українська сторона, за його словами, збиралася перевести конфлікт «в гостру та гарячу фазу». «Нічого нам не залишалося крім того, що ми робимо зараз», – заявив Путін.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва неодноразово змінювала свої декларативні цілі війни проти України. Спочатку Росія заявляла, що «спеціальна операція»( так вона називає війну проти України) має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Згодом Росія почала казати, що метою так званої «спецоперації» є «захист людей від геноциду».

Влада України та країни Заходу неодноразово звинувачували Росію в тому, що російські війська брали участь у війні на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році. У грудні 2015 року Володимир Путін заявив, що на Донбасі є «люди, які займаються вирішенням певних питань у військовій сфері», але він стверджував, що це не «регулярні російські війська».