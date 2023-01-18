В ОП відреагували на останню заяву Путіна щодо війни проти України

В Офісі президента України відреагували на останню заяву російського президента Володимира Путіна щодо війни проти України – Росія націлена лише на війну.
«Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»: «СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР». Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну», – написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.
18 січня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна розпочала так звану «спеціальну воєнну операцію», щоб припинити бойові дії, які відбувалися в Україні з 2014 року.
«По суті повномасштабні воєнні дії на Донбасі з 2014 року не припинялися – із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна воєнна операція, — це, як я вже неодноразово говорив, спроба зупинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають», – сказав він.
За його словами, російська влада «терпіла» і «намагалася домовитися», щоб вирішити ситуацію мирними засобами, але українська сторона, за його словами, збиралася перевести конфлікт «в гостру та гарячу фазу». «Нічого нам не залишалося крім того, що ми робимо зараз», – заявив Путін.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва неодноразово змінювала свої декларативні цілі війни проти України. Спочатку Росія заявляла, що «спеціальна операція»( так вона називає війну проти України) має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Згодом Росія почала казати, що метою так званої «спецоперації» є «захист людей від геноциду».
Влада України та країни Заходу неодноразово звинувачували Росію в тому, що російські війська брали участь у війні на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році. У грудні 2015 року Володимир Путін заявив, що на Донбасі є «люди, які займаються вирішенням певних питань у військовій сфері», але він стверджував, що це не «регулярні російські війська».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 січня 2022 року підтвердило загибель 6952 людей і 11144 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до початку другого тижня січня 2023 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ