Путін: Росія розпочала «спецоперацію», щоб «зупинити війну»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна розпочала так звану «спеціальну воєнну операцію», щоб припинити бойові дії, які відбувалися в Україні з 2014 року. Про це він заявив на зустрічі з ветеранами Другої світової війни та жителями блокадного Ленінграда, що відбулася 18 січня у Петербурзі. Відео з висловлюваннями Путіна поширила державна агенція ТАСС.

«По суті повномасштабні воєнні дії на Донбасі з 2014 року не припинялися – із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна воєнна операція, — це, як я вже неодноразово говорив, спроба зупинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають», – заявив Путін.

За його словами, Росія вважає Донбас своєю історичною територією та «історично примирилася» з тим, що після розпаду СРСР ця територія перейшла Україні. Але російська влада, за його словами, «не могла не відреагувати на те, що стало відбуватися» в Україні після Євромайдану у 2014 році та зміни влади, «коли почали по суті знищувати людей» на цих територіях.

Путін додав, що російська влада «терпіла» і «намагалася домовитися», щоб вирішити ситуацію мирними засобами, але українська сторона, за його словами, збиралася перевести конфлікт «в гостру та гарячу фазу». «Нічого нам не залишалося крім того, що ми робимо зараз», – заявив Путін.

Влада України та країни Заходу неодноразово звинувачували Росію в тому, що російські війська брали участь у війні на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році. У грудні 2015 року Володимир Путін заявив, що на Донбасі є «люди, які займаються вирішенням певних питань у військовій сфері», але він стверджував, що це не «регулярні російські війська».