Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Низка депутатів Верховної Ради хочуть заявити про посягання Росії на державність України з метою її знищення.

Відповідний проєкт постанови «Про заяву Верховної Ради про посягання Російської Федерації на державність України з метою її знищення» (№8335) зареєструвала 5 січня група народних депутатів.

У пояснювальній записці до проєкту постанови, протягом тривалого часу РФ вчиняє системні дії спрямовані на знищення Української державності.

«Створена в Росії нацистська за своєю суттю державна ідеологія нової ідентичності «руського міру» на ґрунті міфології про «історичну Росію» заперечує етнічну самобутність Українського народу, його мову, культуру, релігію, його право на вільний соціально-економічний, політичний та національно-культурний розвиток. Це лягло в основу внутрішньої і зовнішньої політики російського великодержавного шовінізму, спрямованої на розв’язання агресивної війни та на фізичне знищення людей, прихильних ідеям національної ідентичності українців, ідеології національного визволення України, цінностей Української державності, що за своєю суттю є нічим іншим, як геноцидом Українського народу», – пояснюють ініціатори законопроєкту.

Запропонованою заявою Верховна Рада може визнати «рішення та дії політичного та військового керівництва РФ, її збройних сил, інших військових формувань такими, що посягають на державність України, здійснюються з метою знищення українського народу, насильницького позбавлення однією державою іншої її міжнародно-правової суб’єктності, суверенітету та національної державності».

Група депутатів також пропонує звернутися до ООН, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав визнати дії РФ проти України міжнародним злочином. Народні депутати вважають, що це допоможе притягнути РФ до міжнародно-правової відповідальності.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону. Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.

В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.