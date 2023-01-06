Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Низка депутатів Верховної Ради хочуть заявити про посягання Росії на державність України з метою її знищення.
Відповідний проєкт постанови «Про заяву Верховної Ради про посягання Російської Федерації на державність України з метою її знищення» (№8335) зареєструвала 5 січня група народних депутатів.
У пояснювальній записці до проєкту постанови, протягом тривалого часу РФ вчиняє системні дії спрямовані на знищення Української державності.
«Створена в Росії нацистська за своєю суттю державна ідеологія нової ідентичності «руського міру» на ґрунті міфології про «історичну Росію» заперечує етнічну самобутність Українського народу, його мову, культуру, релігію, його право на вільний соціально-економічний, політичний та національно-культурний розвиток. Це лягло в основу внутрішньої і зовнішньої політики російського великодержавного шовінізму, спрямованої на розв’язання агресивної війни та на фізичне знищення людей, прихильних ідеям національної ідентичності українців, ідеології національного визволення України, цінностей Української державності, що за своєю суттю є нічим іншим, як геноцидом Українського народу», – пояснюють ініціатори законопроєкту.
Запропонованою заявою Верховна Рада може визнати «рішення та дії політичного та військового керівництва РФ, її збройних сил, інших військових формувань такими, що посягають на державність України, здійснюються з метою знищення українського народу, насильницького позбавлення однією державою іншої її міжнародно-правової суб’єктності, суверенітету та національної державності».
Група депутатів також пропонує звернутися до ООН, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав визнати дії РФ проти України міжнародним злочином. Народні депутати вважають, що це допоможе притягнути РФ до міжнародно-правової відповідальності.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону. Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.
В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України
Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.
А саме:
- оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
- публічні заклики до знищення українців;
- цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я України з метою позбавити людей електроенергії, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших засобів для життя;
- переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
- винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
- запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
- депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
- вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.
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