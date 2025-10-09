Депутати підтримали створення Кіберсил в Україні

Верховна Рада України схвалила за основу законопроєкт про Кіберсили Збройних Сил України.

«За» відповідний законопроєкт №12349 проголосували 255 депутатів, «проти» –два, ще 19 утрималися.

Документ пропонує створити новий орган військового управління – Кіберсили Збройних Сил України, основними завданнями яких будуть нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування, здобуття ЗСУ військової переваги над противником та послаблення його спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

Кіберсили діятимуть під безпосереднім керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а їхню політичну діяльність координуватиме президент України.

Зазначається, що метою законопроекту є створення військової та технічної організаційної структури у складі Збройних Сил України за стандартами НАТО, яка відповідатиме за кібероборону України, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.

Генеральний штаб ЗСУ 6 жовтня заявив, що процес формування Кіберсил був запущений на вимогу указу президента від 26 серпня 2021 року щодо рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня того ж року «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», а також директивних документів міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.

Генштаб очікує, що ухвалення законопроєкту й підтримка ініціативи ЗСУ зі створення Кіберсил та розвитку бойових спроможностей у кіберпросторі «прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором».