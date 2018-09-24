Суд визнав «рекламу Луценка» соціальною – ЦПК

Окружний адміністративний суд Києва визнав соціальною рекламу Генеральної прокуратури України, оприлюднену в лютому, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

«Суд визнав сумнозвісну «рекламу [генерального прокурора України] Юрія Луценка» соціальною. Суддя [Сергій] Каракашьян вирішив, що статистику, наведену в ролику, перевірити неможливо. Хоча ми отримали офіційні дані, які в рази розходяться з озвученим на роликах із Луценком», – повідомив ЦПК.

В організації зазначили, що будуть оскаржувати рішення суду.

«Центр протидії корупції» позивається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка дійшла висновку, що реклама є соціальною. ГПУ є третьою стороною у справі.

На початку лютого деякі телеканали почали транслювати рекламні ролики про досягнення Генеральної прокуратури України, які завершувалися слоганом: «Виконуємо закон, встановлюємо справедливість – Юрій Луценко».

Тоді речниця генпрокурора України Лариса Сарган заявила, що Генеральна прокуратура України не має стосунку до виготовлення, замовлення та розповсюдження цих рекламних роликів.

Юристи «Центру протидії корупції» переконані, що поширення цих відео є порушенням закону «Про рекламу» і не можуть бути соціальною рекламою, а Генпрокуратура мала би заплатити за їх поширення, адже ця реклама «сприяє позитивному іміджу політичної особи».