У РФ затримали колишнього кримського політика Руслана Бальбека

У Росії на території Кабардино-Балкарської Республіки затримали колишнього депутата Державної думи РФ від Криму Руслана Бальбека, повідомила 22 вересня пресслужба російського МВС на окупованому півострові.

За даними відомства, російські силовики проводять розслідування за статтями ч. 3 ст. 272 та ч. 5 ст. 128.1 КК РФ, які стосуються неправомірного доступу до охоронюваної законом комп’ютерної інформації та наклепу.

Інших подробиць МВС Росії не розкриває.

48-річний Руслан Бальбек жив у Криму і до його окупації, у 2007–2012 роках (фактично лише до 2010 року) був делегатом Курултаю кримськотатарського народу, але в 2010 році на порушення рішення Курултаю балотувався до Верховної Ради Криму від Соціалістичної партії України.

Підтримав окупацію Криму, у квітні 2014 року вступив до владної партії «Єдина Росія»

Бальбек обіймав посаду віцепрем'єра російського уряду Криму з 2014 до 2016 року. Потім він став депутатом Державної думи РФ, де обіймав посаду заступника голови комітету російського парламенту у справах національностей аж до жовтня 2021 року.