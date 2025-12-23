Росіяни позиваються до російського суду на Роскомнагляд – через блокування месенджерів

До Таганського суду Москви поданий адміністративний позов від групи росіян до Роскомнагляду та Мінцифри з вимогою скасувати блокування дзвінків у месенджерах WhatsApp і Telegram, повідомляє агенція РБК. Позовна заява від 42 осіб надійшла до суду 23 грудня, картка справи на сайті суду поки що не опублікована.

Як пише агентство, що ознайомилася з текстом заяви, позивачі вимагають визнати незаконними дії державної агенції з обмеження дзвінків у месенджерах, оскільки це порушує конституційні права громадян – у тому числі на свободу отримання та передавання інформації, таємницю зв’язку та приватного життя тощо.

Також у позові наводяться дані Центробанку РФ про те, що основними каналами для шахрайства стають не месенджери, а дзвінки з мобільного зв’язку та СМС. Позивачі стверджують, що існують альтернативні засоби захисту від шахрайства, які не потребують обмеження прав громадян.

У Роскомнагляді та Мінцифри позов поки що ніяк не коментували.

Роскомнагляд блокує дзвінки через WhatsApp і Telegram із серпня 2025 року. Відомство стверджує, що ці месенджери використовуються для організації терактів та вербування терористів, а також шахрайства та інших злочинів проти росіян.

22 грудня, коли користувачі з Росії знову скаржилися на масові збої в роботі WhatsApp, Роскомнагляд заявляв, що продовжує послідовно запроваджувати обмежувальні заходи проти месенджера і готовий заблокувати його повністю, якщо компанія не виконає вимоги російського законодавства. У месенджері відповіли, що «сповнені рішучості боротися за своїх користувачів» у Росії, а влада РФ, обмежуючи доступ до сервісу, прагне позбавити понад 100 мільйонів росіян права на приватне та захищене наскрізним шифруванням листування.