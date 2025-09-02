Фігуранта «справи кримських мусульман» Абдулвапова утримують у ШІЗО в колонії – батько в’язня

Батько засудженого владою РФ 36-річного фігуранта «справи кримських мусульман» Аметхана Абдулвапова заявив, що його сина утримують у ШІЗО (штрафному ізоляторі) в колонії суворого режиму №2 в Ангарську Іркутської області РФ. Про це Неджип Абдулвапов розповів громадському об’єднанню «Кримська солідарність».

Раніше Неджип Абдулвапов подав заяву до Слідчого комітету РФ з вимогою провести перевірку в колонії суворого режиму №2 в Ангарську Іркутської області, припускаючи, що його сина, який мав інсульт на початку липня, могли побити співробітники Федеральної служби виконання покарань.

Про те, що Аметхан Абдулвапов пережив інсульт у колонії одразу після етапування, стало відомо 17 липня. Чоловік попросив сім’ю надіслати ліки, тому що у колонії немає препаратів для лікування.

Абдулвапов розповідав, що проблеми із серцем почастішали ще до етапу в колонію у в’язниці Верхньоуральська Челябінської області РФ.

Аметхана Абдулвапова затримали після російських обшуків у лютому 2022 року. Тоді одразу в кількох районах Криму російські силовики затримали чотирьох людей – Ансара Османова, Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосманова і Аметхана Абдулвапова.

Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох держав світу, в тому числі й України.

15 березня 2023 року російський суд засудив Абдулвапова до 10 років і 6 місяців позбавлення волі.