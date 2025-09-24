Росія підвищує ПДВ до 22% – проєкт бюджету на 2026 рік

Підготовлений російським міністерством фінансів проєкт бюджету на 2026 рік передбачає підвищення загальної ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%.

Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, повідомило фінансове відомство.

Пільгова ставка ПДВ 10% зберігається для соціально значущих товарів – харчів, ліків і медичної продукції, товарів для дітей та іншого.

Поправки до Податкового кодексу РФ, що передбачають, серед іншого, підвищення ПДВ, набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

В Україні поточна ставка ПДВ становить 20%, про її підвищення в проєкті державного бюджету на 2026 рік не йдеться.