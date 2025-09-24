Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Росія підвищує ПДВ до 22% – проєкт бюджету на 2026 рік

Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, повідомило фінансове відомство
Підготовлений російським міністерством фінансів проєкт бюджету на 2026 рік передбачає підвищення загальної ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%.

Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки, повідомило фінансове відомство.

Пільгова ставка ПДВ 10% зберігається для соціально значущих товарів – харчів, ліків і медичної продукції, товарів для дітей та іншого.

Поправки до Податкового кодексу РФ, що передбачають, серед іншого, підвищення ПДВ, набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

В Україні поточна ставка ПДВ становить 20%, про її підвищення в проєкті державного бюджету на 2026 рік не йдеться.

