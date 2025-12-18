У РФ правозахисника Соколова заарештували у справі про державну зраду

Суд у російському місті Єкатеринбурзі відправив до СІЗО правозахисника Олексія Соколова у справі про державну зраду, повідомляє видання «Медіазона» 18 грудня. Засідання відбулося в закритому режимі.

За словами Соколова, його звинувачують у тому, що він розповідав про тортури та порушення прав людини в системі Федеральної служби виконання покарань «у тому числі іноземним організаціям», що «є загрозою безпеці» держави.

16 грудня у Соколова, а також у правозахисників Романа Качанова та Лариси Захарової відбулися обшуки у справі про організацію діяльності «небажаної» організації. Про порушення проти Соколова справи за статтею про державну зраду стало відомо лише 18 грудня.

Качанова та Захарову суд відправив до СІЗО 17 грудня. Подробиці справи, зокрема те, у співпраці з якою саме «небажаною» організацією звинувачують правозахисників, поки що не відомі.

Суд також розглядає іншу кримінальну справу проти Олексія Соколова щодо повторної демонстрації екстремістської символіки, а саме логотипу Facebook у телеграм-каналі «Правозахисники Уралу».