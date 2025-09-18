Росія оскаржила в Суді ООН рішення ICAO про відповідальність Москви за збиття літака рейсу MH17

Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО) про відповідальність Москви за збиття малайзійського «Боїнга», який виконував рейс MH17, у небі над Донбасом у 2014 році. Про це повідомляє МЗС РФ.

За версією Москви, рішення ІСАО було ухвалене за «кон’юнктурними політичними мотивами» і засноване на «сумнівних результатах розслідувань під егідою зацікавленої сторони — Нідерландів» із опорою на «підтасовані факти», надані Україною.

Рада ІСАО у травні 2025 року визнала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Визнання відповідальності Росії, ймовірно, призведе до того, що ІСАО накладе на неї зобов’язання виплати компенсації авіакомпанії та країнам, які постраждали. РФ є членом ІСАО, тому формально вона буде зобов’язана виконати ці вимоги, але фактично в разі відмови організації не має примусових механізмів виконання рішень.