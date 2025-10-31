У РФ після протестів перенесли на місяць запровадження утилізаційного збору на автомобілі

У Росії міністерство промисловості і торгівлі перенесло на один місяць набрання чинності новими правилами утилізаційного збору на вживані іноземні автомобілі. Спочатку планувалося, що зміни наберуть чинності з 1 листопада, але в результаті їх відклали на 1 грудня.

Нові правила восени викликали масові протести автовласників на Далекому Сході та Сибіру, де частка вживаних іномарок особливо велика. В очікуванні підвищення збору у вересні до Росії ввезли 48,4 тисячі вживаних іномарок, що є рекордом за два роки, причому майже всі машини ввозили саме фізичні особи.

Згідно з новими правилами, утилізаційний збір на легкові машини стягуватимуть на підставі типу та об’єму двигуна, а його потужність збільшує коефіцієнт за прогресивною шкалою. Коефіцієнт на машини потужністю до 160 кінських сил для фізичних осіб становитиме 3,4 тисячі рублів за новий автомобіль і 5,2 тисячі рублів за авто старше трьох років. Однак машини з потужністю двигунів від 160 кінських сил потраплять під комерційні тарифи, які набагато вищі. Також під збір підпадуть комерційні вантажівки та фургони, які використовує малий бізнес.

Засновник компанії «Фаворит Моторс» Володимир Попов повідомляв РБК, що збір для автомобіля Kia Sorento (194 к.с.) за новими правилами може становити близько 1,9 мільйона рублів (це майже 1 мільйон гривень)

Мінпромторг оголосив про зміну правил утилізаційного збору 12 вересня. Його підвищення обґрунтоване «існуванням сірих схем ввезення машин», коли під виглядом імпорту для особистого користування автомобілі привозять на перепродаж, заявив очільник відомства Антон Аліханов.

Після цього перший віцепрем'єр уряду РФ Денис Мантуров виступив із заявами, які підтвердили, що підвищення ставок збору відбувається, щоб підтримати російський автопром.

Підвищення збору лобіювало «Об’єднання автовиробників Росії». Воно вимагало боротися з перекупниками, а також того, щоб фізичні особи платили утилізаційний збір нарівні з компаніями-імпортерами. Від підвищення може виграти і китайський концерн Chery, який частину автомобілів складає в Росії, тому заощаджує на зборі.