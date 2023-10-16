У ВМС розповіли, скільки кораблів РФ перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває ворожий корабель; у Середземному морі – три ворожих кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до восьми ракет», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні ввечері Сили оборони півдня повідомляли, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: крім підводного човна, бойове чергування несли ще два фрегати, а сумарний залп «Калібрів» міг сягати 20.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.