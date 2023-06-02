У двох морях чергують 15 російських кораблів – військові

15 російських кораблів перебувають на чергуванні в Чорному й Азовському морях, повідомило оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному й Азовському морях складається з 1️5 одиниць, які маневрують поблизу ТОТ АРК і в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести чотири ракетоносії, споряджені до 24 ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що рівень ракетної загрози залишається «надзвичайно високим».

«Ворог продовжить терор обстрілами як прифронтових, так і глибоко тилових територій. Не виключені і дронові атаки, з огляду на додаткові поставки з Ірану», – додали в ОК «Південь».

Про збільшення Росією кількості ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох, в оперативному командуванні «Південь» повідомили ввечері 1 червня.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

Зокрема, в ніч на 2 червня Росія атакувала Україну 15 крилатими ракетами і 21 ударним дроном, українські військові знищили усі повітряні цілі, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Як розповів в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, епіцентром російських атак знову були Київ і Київщина.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».