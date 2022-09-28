У Росії складають списки тих, хто виїхав, і хочуть передавати їхні автомобілі військовим

Російська влада фіксує імена громадян, які виїжджають із країни після оголошеної мобілізації, заявив голова Держдуми В’ячеслав Володін. Він не уточнив, для чого складають списки, але заявив, що є питання, як ставитися до таких громадян, якщо вони повернуться.

Слова Володіна цитує офіційна урядова «Російська газета». «Думаєте, вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав?» – сказав Володін на засіданні Думи 28 вересня.

За його словами, росіяни тікають від мобілізації до країн Євразійського економічного співтовариства, де Москва, як він висловився, «створила стабільність». Він заявив, що ті, хто виїхав, повернуться.

Через черги на кордонах багато хто залишає в Росії свої автомобілі. Голова Держдуми запропонував передавати їх сім’ям військових. «Так буде правильно», – заявив він. Як законодавчу ініціативу таке поки що не пропонували.

Після оголошеної минулого тижня мобілізації в Росії на наземних прикордонних переходах з боку РФ вишикувалися черги. Точну кількість тих, хто виїхав, не повідомляли, але йдеться щонайменше про десятки тисяч людей.

Потенційно приймати російських громадян або принаймні розглядати їхні випадки погодилися Німеччина і США, але Росія не має з ними сухопутного кордону. Втікачі прямують передусім до Казахстану, інших країн Центральної Азії та Грузії.