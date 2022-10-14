Війська РФ завдали три ракетні і 10 авіаударів по Україні 14 жовтня – Генштаб ЗСУ

Російські військові за поточну добу завдали три ракетні і десять авіаційних ударів по території України, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив станом на 18:00 14 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків. Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу Росії у війні проти України. «Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим», – повідомили у командуванні.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня після масованих ударів Росії по українських містах звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

За його словами, російські війська мають дві мішені – це енергообʼєкти по всій країні та люди.