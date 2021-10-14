Суд у Росії на рік обмежив свободу лікарці Навального

Суд у столиці Росії Москві засудив голову «Альянсу лікарів» (цю організацію в Росії визнали «іноземним агентом») Анастасію Васильєву, особисту лікарку опозиціонера Олексія Навального, до року обмеження волі за так званою «санітарною справою», повідомив адвокат Дмитро Джулай.

Сторона обвинувачення раніше просила 1 рік і 8 місяців обмеження волі.

Васильєвій заборонено залишати житло з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку, виїжджати з міста без дозволу, відвідувати місця проведення масових заходів і брати участь у них. Крім того, їй потрібно відзначатися в органах Федеральної служби з виконання покарань двічі на місяць.

За словами адвоката, Васильєва під час зачитування вироку стояла за дверима в зал судових засідань, бо запізнилася до суду на кілька хвилин і її не пустили всередину.

Слідчий комітет Росії порушив «санітарну справу» після акцій на підтримку Олексія Навального, які пройшли в десятках російських міст 23 і 31 січня. Були заарештовані або оголошені в розшук найближчі соратники Навального, включаючи його рідного брата, а також політичні активісти. Їх звинуватили в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Соратницям НавальногоЛюбові Соболь і Кірі Ярмиш суд призначив по півтора року обмеження волі (обидві після вироку залишили Росію), Люся Штейн, Олег Степанов і учасниця Pussy Riot Марія Альохіна отримали по року обмеження волі, соратника Навального Миколу Ляскіна засудили до 10 місяців обмеження волі.

Брата Олексія Навального Олега суд засудив до умовного терміну. З муніципального депутата Костянтина Янкаускаса зняли звинувачення незабаром після того, як він відмовився від участі у виборах.

У середині вересня Васильєва попросила більше не асоціювати свій рух з командою Навального. Соратники опозиціонера вважають, що це сталося через тиск із боку правоохоронних органів.